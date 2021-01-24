Порье нокаутировал Макгрегора в главном бою турнира UFC 257

Уже на первых секундах первого раунда Конор Макгрегор несколько раз попал по сопернику, но Порье очень быстро провёл тейкдаун, из которого также быстро ирландец сумел подняться.

Оставшееся время бойцы провели в стойке, в которой Макгрегор был очевидно сильнее. Ирландец буквально расстреливал соперника на дистанции, а Порье практически не попадал. До конца раунда Порье ещё раз попытался пройти в ноги, но Конор отлично защищался.

Во втором раунде Макгрегор продолжал вести себя как хозяин положения, но всё изменилось буквально в одну секунду. Ирландец неожиданно пропустил несколько точных ударов, упал и уже на канвасе был добит американцем.

После боя Конор заявил, что на его поражении сказалось длительное время без боёв, а также лоукики Порье, которые оказали своё влияние. "Дастин оказался хорош сегодня, но я вернусь. Это всё, что я могу сказать сейчас. Я должен быть активным и я ещё подерусь в 2021 году", - заявил Макгрегор.

Порье, в свою очередь, похвалил Макгрегора за то, как он воспринял результат поединка и высказал ирландцу своё уважение. Также американец отметил, что он не против реванша ведь счёт их очных встреч теперь стал равным - 1:1.

Таким образом, теперь на счету Макгрегора 22 победы и 5 поражений. В активе Порье стало 27 побед при 6 поражениях.

Напомним, что Порье и Макгрегор уже встречались в октагоне. Их первый бой состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом в первом раунде.