Сб, 23.01.2021
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Анна Страпцане, представитель Минздрава
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В Риге водитель на угнанной машине попал аж в два ДТП

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Водитель угнанной машины в Риге в субботу, 23 января, попал в два дорожно-транспортных происшествия - под Саласпилсом и в Огрском районе.

Пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила LETA, что около 13:00 на Даугавпилсском шоссе в Огрском районе произошло столкновение четырех автомобилей.

В аварии пострадали два человека.

При выяснении обстоятельств происшествия выяснилось, что один из участвовавших в аварии автомобилей - Audi Q7 выпуска 2013 года был угнан в Риге в субботу. До этого его водитель столкнулся с другим автомобилем под Саласпилсом, но покинул место происшествия и продолжил свой путь в Даугавпилс. Водитель другой машины не пострадал в этой аварии.

Водитель Audi Q7 был задержан после аварии в Огрском районе, он не пострадал. Полиция выяснит, виноват ли этот человек в обеих авариях.

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