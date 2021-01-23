Последняя информация о распространении Covid-19 в Латвии

В результате 14-дневное кумулятивное количество случаев Covid-19 в пятницу увеличилось на 37.

В Даугавпилсе зарегистрировано 67 новых пациентов, а общее количество пациентов за 14 дней составляет 869 человек. В свою очередь, в Гулбенском крае зарегистрировано 63 новых пациента, а общее количество за последние две недели составляет 209 жителей.

В Елгаве было зарегистрировано 29 новых случаев заражения Covid-19, при этом общее 14-дневное кумулятивное число случаев изменилось до 409 жителей, а в волости Карсава было зарегистрировано 28 новых случаев, достигнув 60 за последние две недели.

В Лиепае выявлено 25 новых инфицированных, в Смилтенском крае - 23, в Юрмале и Валкском крае - по 22, в Огрском крае - 21, в Екабпилсе - 18, в Резекненском и Адажском краях - по 15, в Энгуре и Елгавском крае - по 13, в Даугавпилсском крае - 12, в Ливанском и Кекавском краях - по 11, а в Талсинском крае - десять новых инфицированных. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 3450, Даугавпилсе - 869, Елгаве - 409, Лиепае - 325, Резекне - 321, Елгавском крае - 276, Даугавпилсском крае - 254, Екабпилсе - 250, Гулбенском крае - 209, а в Талсинском крае их 208.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 605,1 случаев.

В 37 муниципалитетах этот показатель выше, в том числе в 19 из них он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней, то самым высоким оно является в районах Апе, Акнисте, Энгуре, Прейли, Ропажи, Скривери, Ливаны, Цибла, Илуксте, Даугавпилса и Елгавы, Резекне, Карсавском крае, а также в Екабпилсе и Даугавпилсе.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.