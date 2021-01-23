Вс, 24.01.2021
Я действительно ошибался насчет высокой смертности, потому что весной казалось, что с вирусом будут дела проще. Я основывал свои знания на тех, которые использую каждый день. За год многое изменилось. Петерис Апинис, доктор
Петерис Апинис, доктор
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  • Мнение: закрытие магазинов привело к распространению Covid-19, а не к снижению заболеваемости
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Мнение: закрытие магазинов привело к распространению Covid-19, а не к снижению заболеваемости

ФОТО: Zivica Kerkez/Shutterstock

Мы давно живем с различными ограничениями, чтобы максимально эффективно бороться с распространением Covid-19. Один из них - запрет на покупку ряда товаров в магазине - вызвал всеобщее внимание. Об этом в передаче Latvijas labums на телеканале RīgaTV 24 рассказал член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Гирт Рунгайнис.

"Сейчас холодно, поэтому нам нужны материалы для систем отопления, для решения проблем с водоснабжением, электрических повреждений и других ремонтов", - сказал Рунгайнис о закрытых складах стройматериалов, подчеркнув, что у людей "реальные потребности".

"Они не ходят в магазины, чтобы развлечься, если кто-то так думает в государственной администрации, то это не так.

Для экономики необходимо открыть весь спектр магазинов", - подчеркивает представитель LTRK.

"Решение правительства, принятое в декабре в принципе было направлено на повышение уровня заболеваемости,

поскольку цель заключалась в том, чтобы согнать такое же количество людей, совершить такие же покупки на меньшем участке", - говорит Рунгайнис.

Уже сообщалось, что ограничения, связанные с борьбой с Covid-19 в Латвии, будут действовать до 7 февраля. Об этом во вторник, 19 января, сообщил СМИ премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Из-за большого количества пациентов с Covid-19 в латвийских больницах ситуация по-прежнему критическая, а эпидемиологические показатели распространения коронавируса по-прежнему высоки, поэтому на данный момент нет оснований говорить о смягчении ограничений, - сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Я призываю латвийское общество осознать серьезность ситуации. Число тяжелобольных пациентов с Covid-19 в больницах велико, оно имеет тенденцию к увеличению, а проблему загруженности больниц невозможно решить в краткосрочной перспективе.

Поэтому от нас зависит, сможем ли мы не только остановить этот рост заболеваемости, но и снизить его", - сказал Павлютс.

Министр призвал общественность поставить цель - добиться значительного снижения заболеваемости, отметив, что "на данный момент нет оснований говорить о пересмотре ограничений, потому что мы находимся в абсолютно критической ситуации".

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