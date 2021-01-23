Мнение: закрытие магазинов привело к распространению Covid-19, а не к снижению заболеваемости

"Сейчас холодно, поэтому нам нужны материалы для систем отопления, для решения проблем с водоснабжением, электрических повреждений и других ремонтов", - сказал Рунгайнис о закрытых складах стройматериалов, подчеркнув, что у людей "реальные потребности".

"Они не ходят в магазины, чтобы развлечься, если кто-то так думает в государственной администрации, то это не так. 39

Для экономики необходимо открыть весь спектр магазинов", - подчеркивает представитель LTRK.

"Решение правительства, принятое в декабре в принципе было направлено на повышение уровня заболеваемости, 39

поскольку цель заключалась в том, чтобы согнать такое же количество людей, совершить такие же покупки на меньшем участке", - говорит Рунгайнис.

Уже сообщалось, что ограничения, связанные с борьбой с Covid-19 в Латвии, будут действовать до 7 февраля. Об этом во вторник, 19 января, сообщил СМИ премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Из-за большого количества пациентов с Covid-19 в латвийских больницах ситуация по-прежнему критическая, а эпидемиологические показатели распространения коронавируса по-прежнему высоки, поэтому на данный момент нет оснований говорить о смягчении ограничений, - сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Я призываю латвийское общество осознать серьезность ситуации. Число тяжелобольных пациентов с Covid-19 в больницах велико, оно имеет тенденцию к увеличению, а проблему загруженности больниц невозможно решить в краткосрочной перспективе. 39

Поэтому от нас зависит, сможем ли мы не только остановить этот рост заболеваемости, но и снизить его", - сказал Павлютс.