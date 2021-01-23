Вс, 24.01.2021
Чаще всего в больницу попадают мужчины в возрастной группе от 30 до 60 лет, бывали и случаи, когда сложная медицинская помощь оказывалась им даже три и более недель. Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
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  • Понять и простить: в последний день президентства Трамп помиловал десятки человек. Но не себя
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Понять и простить: в последний день президентства Трамп помиловал десятки человек. Но не себя

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Вашингтоне привели к присяге 46-го президента США. Чего ждать от Байдена?
  • Понять и простить: в последний день президентства Трамп помиловал несколько десятков человек
  • "Дворцовый" переворот и операция "Навальный": большие ставки большой игры

В последний полный день своего президентства Дональд Трамп оптом помиловал 73 человека, включая своего экс-советника, двух рэперов, осужденных за хранение оружия и консервативного политика Пола Эрикссона - экс-бойфренда россиянки Марии Мутиной. Самого себя и своего адвоката Руди Джулиани и членов своей семьи Трамп решил не миловать, хотя консультации об этом ранее проводились в Белом доме. При этом был подписан указ о предоставлении взрослым детям бывшего президента защиты секретных служб на дополнительные шесть месяцев.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 23.01.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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