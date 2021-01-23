Понять и простить: в последний день президентства Трамп помиловал десятки человек. Но не себя
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
В последний полный день своего президентства Дональд Трамп оптом помиловал 73 человека, включая своего экс-советника, двух рэперов, осужденных за хранение оружия и консервативного политика Пола Эрикссона - экс-бойфренда россиянки Марии Мутиной. Самого себя и своего адвоката Руди Джулиани и членов своей семьи Трамп решил не миловать, хотя консультации об этом ранее проводились в Белом доме. При этом был подписан указ о предоставлении взрослым детям бывшего президента защиты секретных служб на дополнительные шесть месяцев.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 23.01.2021
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