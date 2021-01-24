Covid-19 в Латвии: 512 новых случаев инфицирования, 14 человек скончались

Среди умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

один - от 30 до 35 лет,

один - от 55 до 60 лет,

четыре - от 70 до 80 лет,

семь- от 80 до 90 лет,

один - от 90 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 61 008 человек, скончались 1111 человек, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В субботу сделано 5506 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%.

За прошедшие сутки госпитализирован 91 человек с Covid-19, а в целом в больницах находятся 1109 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 1007 больных состояние средней тяжести, 102 человека находятся в тяжелом состоянии. 21