В субботу от Covid-19 были вакцинированы 125 человек

Этап вакцинации второй дозой вакцины от коронавируса начался на этой неделе.

В NVD пояснили, что темпы вакцинации второй дозой вакцины соответствуют темпам первых дней вакцинации. На этой неделе вторую прививку делали медики, вакцинация которых была начата 28-30 декабря. За три этих дня первую прививку сделали 2262 человека.

С 31 декабря по 3 января вакцинация не проводилась и возобновилась 4 января. На следующей неделе вторую дозу вакцины получат медики, вакцинация которых началась с 4 января.