В субботу от Covid-19 были вакцинированы 125 человек
В субботу от Covid-19 привиты 125 человек, все получили вторую дозу вакцины, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).
В субботу от Covid-19 привиты 125 человек, все получили вторую дозу вакцины, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).
Этап вакцинации второй дозой вакцины от коронавируса начался на этой неделе.
В NVD пояснили, что темпы вакцинации второй дозой вакцины соответствуют темпам первых дней вакцинации. На этой неделе вторую прививку делали медики, вакцинация которых была начата 28-30 декабря. За три этих дня первую прививку сделали 2262 человека.
С 31 декабря по 3 января вакцинация не проводилась и возобновилась 4 января. На следующей неделе вторую дозу вакцины получат медики, вакцинация которых началась с 4 января.
Для вакцинации использовано 17 850 вакцин BioNTech и Pfizer и 1172 вакцины Moderna.