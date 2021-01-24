В Москве на акции протеста задержали более 1300 человек

В Москве задержан 1 331 человек. В Санкт-Петербурге - 501.
Большинству задержанных вменяют административные статьи о нарушении правил участия в акции и о создании помех городской инфраструктуре.
Общее число задержанных является рекордным за всю историю протестных акций в современной истории России.
Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.
23 января по всей России прошли акции в поддержку политика.
Галерея: Акция протеста в Москве