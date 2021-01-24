Вс, 24.01.2021
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Петерис Апинис, доктор
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Работник автомойки буквально уничтожил "Феррари" футболиста

ФОТО: Twitter/@okt_ranking

Один из худших дней в своей жизни пережил рабочий автомойки, который не смог справиться с управлением суперкара Ferrari 812 Superfast и стал причиной серии столкновений.

Вратарь итальянского клуба "Дженоа" Федерико Маркетти доверил свой "Феррари" стоимостью 300 000 евро ближайшему автосалону, а сам пошёл на тренировку. После этого он надеялся сесть за руль чистой и ароматной машины.

Однако вместо этого он увидел разбитую машину, поскольку автомобиль мощностью 800 лошадиных сил оказался слишком резвым для рабочего автомойки, и он врезался в защитный барьер, задев пять других автомобилей.

Хорошая новость в том, что в этом инциденте никто не пострадал. Маркетти в соцсетях написал, что он благодарен за то, что повреждено только железо, и призывает забыть об аварии.

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