Работник автомойки буквально уничтожил "Феррари" футболиста

Вратарь итальянского клуба "Дженоа" Федерико Маркетти доверил свой "Феррари" стоимостью 300 000 евро ближайшему автосалону, а сам пошёл на тренировку. После этого он надеялся сесть за руль чистой и ароматной машины.

Genoa, Marchetti porta la Ferrari a lavare ma l'uomo dell'autolavaggio la distrugge



Il portiere rossoblù aveva lasciato la sua 812 Superfast da circa 300mila euro ad un addetto per la pulizia che però non è mai riuscito a riportargliela al Centro Sportivo Signorini pic.twitter.com/uHPAdN0EDD — Mirco Roncoli 🇮🇹🎱 (@MircoRoncoli_7) January 12, 2021

Однако вместо этого он увидел разбитую машину, поскольку автомобиль мощностью 800 лошадиных сил оказался слишком резвым для рабочего автомойки, и он врезался в защитный барьер, задев пять других автомобилей.

Хорошая новость в том, что в этом инциденте никто не пострадал. Маркетти в соцсетях написал, что он благодарен за то, что повреждено только железо, и призывает забыть об аварии.