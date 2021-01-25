Мечты сбываются: Одинокий фанат клуба стал его президентом и выиграл первый трофей за 107 лет

Тиаго был фанатом футбольного клуба "Санта Крус" с самого детства. Любовь к этой команде ему привил отец, который брал совсем маленького сына на стадион "Эштадиу дус Платанос".

Любовь к крохотному бразильскому клубу была настолько сильной, что в 2012 году Тиаго стал известен всему миру как самый преданный болельщик. Дело в том, что тогда по социальным сетям разлетелась фотография, на которой Тиаго в одиночестве сидит в гостевом секторе своей команды во время выездного матча против "Гремио".

"Гремио" - один из самых титулованных футбольных клубов Бразилии, и стадион у них соответствующий. Именно поэтому одинокий Тиаго тогда был ещё более заметным. "Санта Крус" проиграл тот матч со счётом 1:4.

Что касается клуба "Санта Крус", то это очень маленькая команда, которая была мало кому известной за пределами своего муниципалитета Санта-Крус-ду-Сул штата Риу-Гранди-ду-Сул. Всё изменилось, когда фотография одинокого Тиаго разлетелась по интернету.

Мир тогда впервые услышал об этой команде, правда, всё внимание было приковано не к игрокам, а к Тиаго в очках с толстой оправой и с пластиковым бокалом пива по правую руку.

Второй раз о команде "Санта Крус" заговорили спустя восемь лет, когда она выиграла чемпионат штата и впервые в своей 107-летней истории получила возможность сыграть в розыгрыше Кубка Бразилии - общенациональном турнире с сильными соперниками.

Именно в тот момент по сетям вновь разлетелось фото Тиаго, который вновь сидел на трибуне в полном одиночестве, но по правую руку от него стоял уже не бокал с пивом, а кубок.

За эти восемь лет Тиаго из обычного болельщика "Санта Круса" проделал путь до президента клуба и привёл его к самому большому успеху в его истории.

В интервью "Матч ТВ" Тиаго рассказал, что в 2014 году он начал работать в клубе в качестве пресс-атташе, но так как "Санта Крус" - очень маленький клуб со скромными возможностями и небольшим числом сотрудников, он выполнял много другой работы и даже ходил на встречи совета директоров.

"Я начал предлагать какие-то идеи, говорить о необходимости перемен, о том, что клубу нужны новые лица. Сначала мне предложили привести с собой молодых людей с горящими глазами. Я так и сделал. А потом на очередных выборах президента я оказался единственным кандидатом - за меня и проголосовали. Так я стал президентом "Санта Круса" в первый раз", - вспоминает Тиаго Реш.

В первый год под руководством нового президента клуб едва не вылетел из второго дивизиона, и Тиаго решил, что работа в администрации - не его. Он принял решение покинуть "Санта Крус", перебраться в другой город и перезапустить карьеру журналиста.

В 2018 году "Санта Крус" вылетел в третью лигу штата, и Тиаго решил, что настало время вернуться и снова взять всё в свои руки. "На этот раз я выбрал правильных людей в команду. Дела пошли в гору, и вот мы празднуем первый титул в истории клуба", - приводит слова Тиаго "Матч ТВ".

Тиаго признаётся, что его мечта - это финал клубного чемпионата мира с "Санта Крусом", но пока нужно сосредоточиться на Кубке Бразилии, ведь на родной стадион его любимой команды может приехать играть "Коринтианс".