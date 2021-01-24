Вс, 24.01.2021
Леха, выходи! протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
1 мин для прочтения

Covid-19: В Литве за сутки выявлено 773 новых случая, в Эстонии - 532

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

За минувшие сутки в Литве на коронавирус проверено 5623 человека, у 773 результаты теста оказались положительными. За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4568 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 532.

Литва

За минувшие сутки в Литве на коронавирус проверено 5623 человека, у 773 результаты теста оказались положительными.

Коронавирус унес жизни еще 18 человек. Всего от коронавируса в Литве умерли 2 649 человек.

За минувшие сутки 159 человек выздоровели.

С начала пандемии в Литве Covid-19 заболели 176 624 человека, 119 085 человек выздоровели, 52 892 еще болеют.

За минувшие сутки в стране проведено 5 623 теста на коронавирус, всего с начала пандемии сделано 1,87 млн тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4568 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 532 (11,6%).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 542,37 случая на 100 000 населения.

В больницах находятся 404 пациента с коронавирусом.

В Эстонии от "Covid-19" привиты 25 964 человека.

Последние новости

НАВЕРХ
Back