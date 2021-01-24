Поющий полицейский Николай Пузиков рассказал, с чем столкнулся в комендантский час
Поющий полицейский Николай Пузиков, который служит в огрском отделении, рассказал изданию Privātā Dzīve, как проходят его дежурства в комендантский час.
Поющий полицейский Николай Пузиков, который служит в огрском отделении, рассказал изданию Privātā Dzīve, как проходят его дежурства в комендантский час.
"С тех пор, как в стране был введен комендантский час, я работал и по выходным, и по ночам, а также на Рождество и в Новый год", - рассказал Пузиков изданию.
В его служебные обязанности входит не только наблюдение за соблюдением комендантского часа, но и посещение мест, где люди нарушают ограничения на собрания.
Пузикову пришлось сделать людям замечание за то, что они не носят маски, но серьезных инцидентов не было.
"В основном люди понимают и пытаются принять ограничения. Я лично не контактировал с агрессивными людьми. Я также всегда стараюсь относиться ко всем гуманно, с пониманием", - говорит поющий полицейский.
Напоминаем, что ночью с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 22:00 до 5:00 в Латвии действует запрет на передвижение. В течение этого времени находиться на улице можно только при наличии уважительной причины и документа, который подтверждает, что вы имеете на это право.