Поющий полицейский Николай Пузиков рассказал, с чем столкнулся в комендантский час

"С тех пор, как в стране был введен комендантский час, я работал и по выходным, и по ночам, а также на Рождество и в Новый год", - рассказал Пузиков изданию.

В его служебные обязанности входит не только наблюдение за соблюдением комендантского часа, но и посещение мест, где люди нарушают ограничения на собрания.

Пузикову пришлось сделать людям замечание за то, что они не носят маски, но серьезных инцидентов не было.

"В основном люди понимают и пытаются принять ограничения. Я лично не контактировал с агрессивными людьми. Я также всегда стараюсь относиться ко всем гуманно, с пониманием", - говорит поющий полицейский.