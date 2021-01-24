Повторные нарушения комендантского часа и много пьяных водителей - чем запомнится прошлая ночь?

В ночь на воскресенье Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной охраной и Национальной гвардией проверила 4996 человек, большинство из которых находились на улице по уважительным причинам. Из всех проверенных лиц в 3783 случаях лица заполнили заявления, в 561 случае им были даны предупредительные указания без наложения штрафа.

За нарушение ограничений, установленных во время режима чрезвычайной ситуации, возбуждено 418 дел об административных правонарушениях. Также подготовлен 101 протокол о возбуждении дела об административном правонарушении в участке.

Прошлой ночью во время комендантского часа были задержаны несколько водителей, которые не только вышли из дома без уважительной причины и не заполнили свидетельство, но и вели машину в нетрезвом виде.

В Нице в 2:45 ночи полиция во время патрулирования задержала автомобиль Citroen с водителем и двумя пассажирами. Когда полицейские подошли к машине, водитель безуспешно пытался пересесть на заднее сиденье. Проверка личности водителя показала, что у того нет водительских прав.

Проверка концентрации алкоголя показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения на уровне более 2,5 промилле. Мужчина был задержан, и против него возбуждено уголовное дело за вождение в нетрезвом виде и без прав. За нарушение ограничений, установленных при режиме чрезвычайной ситуации,

на водителя наложен штраф в размере 1000 евро, на пассажиров - по 500 евро. 5

В Юрмале водитель автомобиля Volvo в состоянии алкогольного опьянения создал дорожно-транспортное происшествие. После инцидента водитель лег в машине, закрыл лицо и поначалу не отвечал на неоднократные призывы сотрудников полиции открыть дверь машины. Проверка показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в 2,4 промилле.

Ему придется нести ответственность за вождение в нетрезвом виде, неповиновение требованиям сотрудников полиции и дорожно-транспортное происшествие. Учитывая, что мужчина водил машину во время запрета на поездки без уважительной причины и не заполнил свидетельство, его также оштрафовали на 500 евро за нарушение комендантского часа.

Также в воскресенье вечером водители в состоянии алкогольного опьянения были задержаны в Риге, Тукумсе, Салдусе, Резекне, Екабпилсе и других местах.

В Саласпилсе же мужчина нарушил ограничение передвижения, установленное при режиме ЧС, уже вторую ночь подряд. В первый раз полиция выписала ему минимальный штраф в 10 евро. Однако 23 января в 22:48 полиция заметила, что этот мужчина снова ходил по Саласпилсу в нетрезвом виде. После вопросов представителей правоохранительных органов о причине передвижения и просьбы показать свидетельство, мужчина повел себя агрессивно - пытался ударить полицейских, ругался и заявлял, что на него закон не распространяется. На этот раз мужчине был выписан максимальный штраф - 2 000 евро. Также против него начат административный процесс за невыполнение законных требований сотрудников полиции.