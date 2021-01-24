Полицейского, ударившего ногой мирную женщину на акции за Навального, "не могут найти"

Видео: сотрудник полиции бьет женщину на акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге

Данные о состоянии женщины также отличаются друг от друга: главврач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил Telegram-каналу "Подъем", что та чувствует себя "великолепно", а издание Baza, в свою очередь, утверждает, что пострадавшей за ночь стало еще хуже, и она находится в реанимации. Сам Мануковский отрицал, что говорил такое.

В самом НИИ скорой помощи изданию "РИА Новости" подтвердили, что женщина находится в реанимации. При этом РИА пишет, что сотрудник полиции, ударивший женщину, "сделал выпад резиновой дубинкой" в ее сторону, однако на видео четко видно, как он с размаху бьет ее ногой. Позже Вадим Мануковский заявил изданию РБК, что женщину выписывают.

Telegram-канал Mash опубликовал запись, на которой сотрудник МВД Сергей Музыка извиняется перед Юдиной и обещает той найти того, кто ее ударил. При этом изданию "Подъем" в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга заявили, что пока установить личность полицейского не удалось. "Это не заплыв на короткую дистанцию в бассейне. За ночь проверки не проводятся", - сказали в ведомстве.

Митинги также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на "незаконные акции" вышло немного людей, потому что много голосует за Путина. Помимо этого, Песков повторил обвинения в адрес посольства США: якобы американские дипломаты вмешивались в дела внутри России путем публикации у себя на сайте маршрутов протестных митингов под видом информирования собственных граждан.

Количество задержанных на акциях в поддержку Навального по всей России, по уточненным данным "ОВД-инфо" на 24 января, составило 3544 человека, из которых 1400 в Москве и 531 в Санкт-Петербурге.