ВИДЕО ⟩ Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения

25-летняя спортсменка потеряла равновесие на одном из виражей и на высокой скорости влетела в ограждение. Сообщается, что чешка избежала серьёзных травм и смогла без посторонней помощи покинуть склон.

Победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту одержала итальянка София Годжа, которая показала результат 1 минута 27,75 секунды. Второй стала швейцарка Лара Гут-Бехрами (+0,27 секунды), бронза у итальянки Елены Куртони (+0,60 секунды).

Что касается Эстер Ладецкой, то она является двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира по сноуборду в параллельных дисциплинах.