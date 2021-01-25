ВИДЕО ⟩ Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения
На этапе Кубка мира в швейцарском Кран-Монтане во время соревнований по скоростному спуску чешская горнолыжница Эстер Ледецкая на полной скорости влетела в оградительную сетку.
На этапе Кубка мира в швейцарском Кран-Монтане во время соревнований по скоростному спуску чешская горнолыжница Эстер Ледецкая на полной скорости влетела в оградительную сетку.
25-летняя спортсменка потеряла равновесие на одном из виражей и на высокой скорости влетела в ограждение. Сообщается, что чешка избежала серьёзных травм и смогла без посторонней помощи покинуть склон.
Победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту одержала итальянка София Годжа, которая показала результат 1 минута 27,75 секунды. Второй стала швейцарка Лара Гут-Бехрами (+0,27 секунды), бронза у итальянки Елены Куртони (+0,60 секунды).
Что касается Эстер Ладецкой, то она является двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира по сноуборду в параллельных дисциплинах.
Кроме того, чешка - первая в истории женщина, выигравшая олимпийское золото на одних зимних Играх в двух разных дисциплинах (сноуборд и горнолыжный спорт).