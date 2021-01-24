Фото и видео ⟩ Тяжелое ДТП в Таллинне: трамвай столкнулся с фургоном и сошел с рельсов, пострадали двое

Трамвай от полученного удара сошел с рельсов, но пассажиры не пострадали. В фургоне пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы. По уточненным данным, сидевшему за рулем фургона мужчине стало плохо. Водителя и его пассажира увезли на скорой помощи в больницу.