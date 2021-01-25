Пн, 25.01.2021
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протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
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Гороскоп Василисы Володиной на последнюю неделю января 2021 года

Василиса Володина - известная российская телеведущая и популярный астропсихолог. Ее прогнозы глубоки, но при этом всегда очень понятны. Прислушайтесь к советам опытного эксперта - они помогут вам преуспеть в самых разных сферах жизни и стать счастливее в последнюю неделю января.

В целом конец января считается временем перемен, причем не самых благоприятных. Негативные изменения связаны с началом ретроградного движения Меркурия. Тем не менее до 30 января многим из нас все еще будет везти.

Овен

У Овнов начинается время, когда никто и ничто не сможет помешать их планам, поколебать их уверенность в себе. Также период с 25 по 31 января можно назвать временем, идеальным для познания некоторых жизненных истин. Духовный рост будет очень важной составляющей успеха в обозримом будущем. Важно также прислушиваться к советам старших и более опытных людей. Немалый успех может ожидать Овнов в любви - им удастся понравиться нужному человеку.

Телец

В этот период настроение Тельцов будет скакать то вниз, то вверх, отражаясь негативно на продуктивности.

Звезды дают подсказку: счастье будет заключено в балансе между работой и общением с близкими и друзьями.

Это значит, что не стоит переутомляться и слишком долго находиться в уединении. На выходных не рекомендуется начинать важные дела. Если есть возможность и желание с кем-то познакомиться, то лучше делать это с 25 по 27 января.

Близнецы

Близнецам стоит задуматься над тем, как очистить свою ауру. Дело в том, что звезды и планеты могут оставить этих людей без должного внимания. Их энергетические ресурсы пострадают, поэтому аура должна быть свободной от всего плохого. Также это означает, что Близнецам в конце января необходимо будет проявить самостоятельность во всех жизненных сферах. Если они привлекут к своим делам кого-то со стороны, это может привести к фиаско. С 25 по 31 января Близнецам необходимо более пристально следить за здоровьем, не перегружать организм.

Рак

Одиноким представителям данного знака на этой неделе звезды помогут в поисках второй половинки. Настало время, когда Раки должны перестраиваться, демонстрировать гибкость характера. Нужно снисходительно относиться к провинившимся, научиться прощать врагов. Месть и злопамятность не помогут продвинуться в делах, а вот великодушие этому поспособствует. Фактически умение прощать будет основным оружием Раков в борьбе за место под солнцем.

Лев

У Львов начинается очень продуктивная и весьма динамичная неделя. Согласно прогнозу, людям этого знака лучше успеть сделать все самые важные дела и решить основные проблемы до пятницы, потому что

с субботы силы быстро начнут их покидать. Выходные нужно будет использовать по назначению - для отдыха.

Большое внимание стоит уделить амурной сфере, особенно тем Львам, которые уже в отношениях. Рекомендуется воздержаться от ссор и скандалов.

Дева

Девы на этой неделе будут получать меньше энергетической подпитки от планет. Жизнь Дев может круто измениться в пятницу и субботу. В это время в их сознании могут образоваться невероятно амбициозные идеи. Энтузиазм и мотивация станут отличным подспорьем к повышению дохода. Все, кто ищет работу в данный момент, смогут ее найти. Самое главное - не сидеть на месте и не ждать, пока произойдет чудо.

Весы

У Весов будет шанс преуспеть в сфере финансов и бизнеса. Это очень удачное время для представителей таких профессий, как психолог, врач, консультант. При появлении проблем не нужно пугаться. Неурядицы будут решаемыми, пусть на первый взгляд они и покажутся слишком сложными. Мир изменится, и не без помощи самих Весов. Самый большой враг этих людей - страх.

Скорпион

Прошлое должно оставаться в прошлом - этот закон действует везде и всегда. Мысли о том, что было, не приводят к успеху. Скорпионам жизненно необходимо уйти от мыслей о чем-то плохом.

Если этого не сделать, то даже самые гармоничные звезды и планеты не помогут им избежать неурядиц.

В конце недели полезно заняться шопингом, обновлением гардероба и сменой внешности, стиля. Начать неделю нужно с уборки.

Стрелец

У Стрельцов наступает время больших возможностей, ярких эмоций и невероятной удачи. Тем, кто уже в отношениях, удастся вывести их на совершенно новый уровень. В бизнесе и работе звезды помогут Стрельцам обрести уверенность. Ночные светила повысят творческий потенциал этих людей. Удача будет всюду со Стрельцами. Самое главное - не отдыхать больше, чем нужно. Полезными станут и командировки. Смена обстановки поможет найти новую мотивацию людям данного знака.

Козерог

Козероги - ответственные и трудолюбивые люди. Они всегда четко осознают, что им необходимо делать для достижения своих целей в самых разных сферах, особенно в работе. Единственное, что им может помешать - это отсутствие веры в то, что окружающие могут помочь.

Если близкие люди, коллеги или друзья будут сами предлагать помощь, Козерогам лучше не отказываться от нее.

Водолей

У Водолеев наступает очень продуктивное и яркое время. Это будет неделя повышения духовности, осознания чего-то очень важного. Это время духовного роста, сопряженного с постановкой целей и задач. В начале недели Водолеям можно заниматься шопингом, покупать дорогостоящие подарки близким. Также период с 25 по 31 января подходит для ремонта. Не стоит оставлять в беде своих близких. Если кто-то попросит о помощи, ее нужно оказать.

Рыбы

Рыбам стоит в начале недели пользоваться оберегами для дома. Они спасут от сглаза и семейных неурядиц. У Рыб и их близких могут появляться враги и недоброжелатели, поэтому нужно смотреть в оба и не наживать неприятностей. Рыб необходимо будет сплотиться с семьей. Всем, кто не имеет такой возможности, лучше полагаться не на интуицию, а на здравый смысл и жизненный опыт. Звезды пошлют Рыбам удачу, но не сразу. Самыми продуктивными и благоприятными днями станут четверг и пятница.

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