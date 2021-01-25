Гороскоп Василисы Володиной на последнюю неделю января 2021 года

В целом конец января считается временем перемен, причем не самых благоприятных. Негативные изменения связаны с началом ретроградного движения Меркурия. Тем не менее до 30 января многим из нас все еще будет везти.

Овен

У Овнов начинается время, когда никто и ничто не сможет помешать их планам, поколебать их уверенность в себе. Также период с 25 по 31 января можно назвать временем, идеальным для познания некоторых жизненных истин. Духовный рост будет очень важной составляющей успеха в обозримом будущем. Важно также прислушиваться к советам старших и более опытных людей. Немалый успех может ожидать Овнов в любви - им удастся понравиться нужному человеку.

Телец

В этот период настроение Тельцов будет скакать то вниз, то вверх, отражаясь негативно на продуктивности.

Звезды дают подсказку: счастье будет заключено в балансе между работой и общением с близкими и друзьями.

Это значит, что не стоит переутомляться и слишком долго находиться в уединении. На выходных не рекомендуется начинать важные дела. Если есть возможность и желание с кем-то познакомиться, то лучше делать это с 25 по 27 января.

Близнецы

Близнецам стоит задуматься над тем, как очистить свою ауру. Дело в том, что звезды и планеты могут оставить этих людей без должного внимания. Их энергетические ресурсы пострадают, поэтому аура должна быть свободной от всего плохого. Также это означает, что Близнецам в конце января необходимо будет проявить самостоятельность во всех жизненных сферах. Если они привлекут к своим делам кого-то со стороны, это может привести к фиаско. С 25 по 31 января Близнецам необходимо более пристально следить за здоровьем, не перегружать организм.

Рак

Одиноким представителям данного знака на этой неделе звезды помогут в поисках второй половинки. Настало время, когда Раки должны перестраиваться, демонстрировать гибкость характера. Нужно снисходительно относиться к провинившимся, научиться прощать врагов. Месть и злопамятность не помогут продвинуться в делах, а вот великодушие этому поспособствует. Фактически умение прощать будет основным оружием Раков в борьбе за место под солнцем.

Лев

У Львов начинается очень продуктивная и весьма динамичная неделя. Согласно прогнозу, людям этого знака лучше успеть сделать все самые важные дела и решить основные проблемы до пятницы, потому что

с субботы силы быстро начнут их покидать. Выходные нужно будет использовать по назначению - для отдыха.

Большое внимание стоит уделить амурной сфере, особенно тем Львам, которые уже в отношениях. Рекомендуется воздержаться от ссор и скандалов.

Дева