В Латвии 233 новых случая Covid-19 за сутки, 3 человека скончались

Умершие входили в возрастные группы от 80 до 95 лет:

двое умерших в возрасте от 80 до 90 лет;

один - в возрасте от 90 до 95 лет.

С начала пандемии скончались 1114 человек, что составляет 1,82% всех инфицированных.

В воскресенье сделан 3901 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 11 332 человека.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет в Латвии 594 случая. 4