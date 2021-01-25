Пн, 25.01.2021
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В Латвии 233 новых случая Covid-19 за сутки, 3 человека скончались

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 223 новых случая Covid-19, скончались 3 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 80 до 95 лет:

  • двое умерших в возрасте от 80 до 90 лет;
  • один - в возрасте от 90 до 95 лет. 

С начала пандемии скончались 1114 человек, что составляет 1,82% всех инфицированных.

В воскресенье сделан 3901 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 11 332 человека.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет в Латвии 594 случая.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 61 231 человека.

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