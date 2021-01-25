В Латвии 233 новых случая Covid-19 за сутки, 3 человека скончались
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 223 новых случая Covid-19, скончались 3 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 223 новых случая Covid-19, скончались 3 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 80 до 95 лет:
С начала пандемии скончались 1114 человек, что составляет 1,82% всех инфицированных.
В воскресенье сделан 3901 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.
По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 11 332 человека.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет в Латвии 594 случая.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 61 231 человека.