Видео ⟩ Узнали район? В Риге законопослушная собака переходит дорогу по зебре
Госполиция на своей странице в Facebook опубликовала любопытное видео, на котором видно, как собака переходит дорогу по зебре.
Госполиция на своей странице в Facebook опубликовала любопытное видео, на котором видно, как собака переходит дорогу по зебре.
"Будем соблюдать правила дорожного движения и переходить улицу только в разрешенных местах, точно также, как это сделала собака, которую на своем пути встретили наши коллеги!" - гласит запись.
Пользователи соцсетей отметили, что видео было снято на Тейке.
Видео: Собака переходит дорогу в положенном месте
В июне прошлого года в Пурвциемсе была замечена ворона, которая перешла дорогу строго на зеленый свет.