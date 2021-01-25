Пн, 25.01.2021
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Индра Вилипсоне, чью квартиру планирует конфисковать полиция
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Видео ⟩ Узнали район? В Риге законопослушная собака переходит дорогу по зебре

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Госполиция на своей странице в Facebook опубликовала любопытное видео, на котором видно, как собака переходит дорогу по зебре. 

"Будем соблюдать правила дорожного движения и переходить улицу только в разрешенных местах, точно также, как это сделала собака, которую на своем пути встретили наши коллеги!" - гласит запись. 

Пользователи соцсетей отметили, что видео было снято на Тейке. 

Видео: Собака переходит дорогу в положенном месте

В июне прошлого года в Пурвциемсе была замечена ворона, которая перешла дорогу строго на зеленый свет.

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