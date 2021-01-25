Детей вирус может затронуть так же тяжело

С мая 2020 года специалисты Детской клинической университетской больницы участвуют в исследовании влияния эпидемии Covid-19 на здоровье населения Латвии, в том числе детей. Собранные данные передаются в Минздрав, готовятся международные публикации.

Исследование проявлений Covid-19 у детей и влияния заболевания на их физическое и психическое здоровье было начато Детской больницей совместно с Рижским университетом им. Страдиня в мае 2020 года. Многие семьи откликнулись, и в исследовании участие сейчас принимают более 130 детей.

Полученные данные показывают, что дети чаще всего заражаются в семье или в образовательном учреждении. Также подробно изучается, отличаются ли симптомы заболевания в разных возрастных группах. В долгосрочной перспективе врачи отслеживают, как дети выздоравливают и чувствуют себя через месяц или несколько месяцев после того, как заболели Covid-19.