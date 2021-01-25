"Финн поступил по-свински": глава Федерации лыжных гонок России вступилась за Большунова

По словам Вяльбе, во время гонки Александр не хотел бить финского лыжника палкой - это вышло случайно, а вот въехал в толпу с финнами Большунов специально.

"Да, это неспортивное поведение, но я на стороне Александра, – цитирует Вяльбе РИА "Новости". – Финн поступил по-свински, по-другому сказать не могу. По лицу Мяки было видно, что он понимал, что нарушил правила, и был испуган, предполагал, что им тоже прилетит".

Вяльбе уточнила, что после конфликта российские спортсмены подошли к финским гонщикам и пожали им руки: "Мы не хотим какой-то войны, это понятно, но реально должна быть какая-то справедливость. На наш взгляд, здесь несовершенны правила, потому что каждый раз они читаются по-новому".

Напомним, на финишной прямой Большунова подрезал финский спортсмен Йони Мяки, после этого россиянин отмахнулся палкой от соперника. Сразу после финиша Александр врезался в толпу финских лыжников.