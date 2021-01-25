Тиктокерам предлагали деньги за запись видео об "усталости от митингов". Были те, кто согласился

Согласно его словам, он заметил объявление на бирже тиктокеров. Тогда он связался с его автором, который дал задание.

В общем, увидел объявление в бирже тиктокеров и написал человечку к ТГ (контакт https://t.co/VEM7bwzYOB )

Получил ТЗ, жаль, сегодня в течение 30 минут я уже не успею ничего выпустить. :(



Ссылка на гугл-док, пока живая https://t.co/3DoY9esSG4 pic.twitter.com/jZIo9dZX3n — Boris Kantorovich (@kantorrovich) January 24, 2021

Задание: блогерам можно было снять видео на одну из шести тем.

Среди тем, например, было:

В целом все это надоело, очень устали от этого шума с Навальным. Из мухи слона, на митинги пришло же не так много людей. Разоблачение фейков про смерти на митингах.

Снять подобное видео было предложено тиктокерам, начиная с тех, у кого больше 10 000 подписчиков. Оплата: одна-две тысячи рублей (примерно 10-20 евро) в зависимости от кол-ва подписчиков.

Техническое задание было предложено "общественной организации по делам молодежи", которая "хочет предостеречь детей от участия в несогласованных акциях".

Также на эти ролики обратил внимание продюсер рекламного агентства "Пикчер" Анатолий Капустин, который опубликовал скриншоты технического задания для блогеров.

А вот ТЗ, по которому закупали такие ИнТеГрАцИи pic.twitter.com/GdiNtmJ3Pk — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) January 24, 2021

На TJournal и "Открытые медиа" привели примеры таких роликов в TikTok, где повторяют тезисы из технического задания. Их можно найти по хэштегам #нетреволюции и #нехочуреволюцию.

В свою очередь, Капустин опубликовал несколько видео, авторы которых почти дословно повторяли тезисы из технического задания. TJournal пишет, что многие тиктокеры уже удалили ролики, хотя в документе было сказано, что видео нельзя удалять.

Государство вчера покупало тиктокеров, чтобы отговаривали митинговать.

Все они повторяют слова из брифа, который слили позавчера.

Итак, лучшие примеры заказухи в одном треде:



Подписывайся, с тобой ЭмТи, и я тебе сейчас все расскажу. На тебя могут возбудить уголовное дело! pic.twitter.com/x1Mg9FWFHq — Boris Kantorovich (@kantorrovich) January 24, 2021