Тиктокерам предлагали деньги за запись видео об "усталости от митингов". Были те, кто согласился

Согласно его словам, он заметил объявление на бирже тиктокеров. Тогда он связался с его автором, который дал задание.
Задание: блогерам можно было снять видео на одну из шести тем.
Среди тем, например, было:
- В целом все это надоело, очень устали от этого шума с Навальным.
- Из мухи слона, на митинги пришло же не так много людей.
- Разоблачение фейков про смерти на митингах.
Снять подобное видео было предложено тиктокерам, начиная с тех, у кого больше 10 000 подписчиков. Оплата: одна-две тысячи рублей (примерно 10-20 евро) в зависимости от кол-ва подписчиков.
Техническое задание было предложено "общественной организации по делам молодежи", которая "хочет предостеречь детей от участия в несогласованных акциях".
Также на эти ролики обратил внимание продюсер рекламного агентства "Пикчер" Анатолий Капустин, который опубликовал скриншоты технического задания для блогеров.
На TJournal и "Открытые медиа" привели примеры таких роликов в TikTok, где повторяют тезисы из технического задания. Их можно найти по хэштегам #нетреволюции и #нехочуреволюцию.
В свою очередь, Капустин опубликовал несколько видео, авторы которых почти дословно повторяли тезисы из технического задания. TJournal пишет, что многие тиктокеры уже удалили ролики, хотя в документе было сказано, что видео нельзя удалять.