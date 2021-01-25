Пн, 25.01.2021
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  • Тиктокерам предлагали деньги за запись видео об "усталости от митингов". Были те, кто согласился
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Тиктокерам предлагали деньги за запись видео об "усталости от митингов". Были те, кто согласился

Неизвестная общественная организация заказывала у блогеров публикации в TikTok, где они должны были критиковать акции в поддержку Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил Борис Канторович, один из руководителей компании "Авторские медиа", которая продает рекламу в блогах. 

Согласно его словам, он заметил объявление на бирже тиктокеров. Тогда он связался с его автором, который дал задание.

Задание: блогерам можно было снять видео на одну из шести тем.

Среди тем, например, было:

  1. В целом все это надоело, очень устали от этого шума с Навальным.
  2. Из мухи слона, на митинги пришло же не так много людей.
  3. Разоблачение фейков про смерти на митингах. 

Снять подобное видео было предложено тиктокерам, начиная с тех, у кого больше 10 000 подписчиков. Оплата: одна-две тысячи рублей (примерно 10-20 евро) в зависимости от кол-ва подписчиков.

Техническое задание было предложено "общественной организации по делам молодежи", которая "хочет предостеречь детей от участия в несогласованных акциях". 

Также на эти ролики обратил внимание продюсер рекламного агентства "Пикчер" Анатолий Капустин, который опубликовал скриншоты технического задания для блогеров.

На TJournal и "Открытые медиа" привели примеры таких роликов в TikTok, где повторяют тезисы из технического задания. Их можно найти по хэштегам #нетреволюции и #нехочуреволюцию.

В свою очередь, Капустин опубликовал несколько видео, авторы которых почти дословно повторяли тезисы из технического задания. TJournal пишет, что многие тиктокеры уже удалили ролики, хотя в документе было сказано, что видео нельзя удалять.

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