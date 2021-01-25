"Челси" объявил об отставке Лэмпарда с поста главного тренера

42-летний Лэмпард возглавил "Челси" в июле 2019 года, заключив трёхлетний контракт. Легендарный в прошлом игрок "Челси" сменил на посту главного тренера итальянца Маурицио Сарри.

"Это было очень сложное решение для клуба. Мы благодарны Фрэнку за успехи, которых он добился на посту главного тренера. Однако последние результаты и выступления не соответствовали клубным ожиданиям. Команда находится в середине турнирной таблицы без намёков на улучшение ситуации.

Не бывает подходящего момента, чтобы расстаться с легендой клуба, но после долгих раздумий и размышлений было принято решение о внесении изменений, чтобы дать клубу время для улучшения выступлений и результатов в этом сезоне", - сказано в заявлении "Челси".

В текущем сезоне "Челси" в 19 матчах Английской Премьер-Лиги набрал 29 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцам предстоят матчи против мадридского "Атлетико".