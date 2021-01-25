Пн, 25.01.2021
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протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
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Видео ⟩ Триллер на Юрмальском шоссе: водитель Golf на скорости 170 км/ч убегает от полиции

ФОТО: Скриншот с youTube

Вечером 21 января правоохранители батальона дорожной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции (VP), осуществляющие ежедневный надзор за порядком на дорогах, зафиксировали на Юрмальском шоссе водителя, который значительно превысил разрешенную скорость движения - он ехал со скоростью 155 км/ч, сообщили порталу Apollo в VP.

В минувший четверг около 17:50 сотрудников правоохранительных органов на трассе Рига - Юрмала, на 17-м километре по направлению в Юрмалу, встревожил водитель Volkswagen Golf, который ехал со скоростью около 155 км/ч там, где установлено ограничение 90 км/ч.

Заметив нарушение, инспекторы приказали водителю остановиться. Однако, увидев полицейскую машину, водитель не только не подчинился требованиям полиции, но и увеличил скорость до 175 км/ч.

Нарушителя удалось остановить только тогда, когда тот подъехал к собственному дому в Юрмале. Как оказалось, за рулем Volkswagen Golf находился 29-летний мужчина. Он был трезв и при нем было водительское удостоверение.

В отношении водителя в срочном порядке было возбуждено два дела об административных правонарушениях - за превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 километров в час, а также за невыполнение требования остановить транспортное средства. Мужчине грозит штраф в размере от 1200 до 2000 евро и лишение водительских прав сроком на пять лет. 

Видео: Водитель Golf "летит" по Юрмальскому шоссе и убегает от полиции

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