Видео ⟩ Триллер на Юрмальском шоссе: водитель Golf на скорости 170 км/ч убегает от полиции

В минувший четверг около 17:50 сотрудников правоохранительных органов на трассе Рига - Юрмала, на 17-м километре по направлению в Юрмалу, встревожил водитель Volkswagen Golf, который ехал со скоростью около 155 км/ч там, где установлено ограничение 90 км/ч.

Заметив нарушение, инспекторы приказали водителю остановиться. Однако, увидев полицейскую машину, водитель не только не подчинился требованиям полиции, но и увеличил скорость до 175 км/ч.

Нарушителя удалось остановить только тогда, когда тот подъехал к собственному дому в Юрмале. Как оказалось, за рулем Volkswagen Golf находился 29-летний мужчина. Он был трезв и при нем было водительское удостоверение.

В отношении водителя в срочном порядке было возбуждено два дела об административных правонарушениях - за превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 километров в час, а также за невыполнение требования остановить транспортное средства. Мужчине грозит штраф в размере от 1200 до 2000 евро и лишение водительских прав сроком на пять лет.