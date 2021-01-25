SPKC: Существующие в стране ограничения необходимо сохранять еще как минимум месяц

В настоящее время этот показатель составляет 594 случая на 100 000 населения. Как агентству LETA заявили в SPKC, если по-прежнему ответственно и целенаправленно соблюдать действующие меры безопасности и не ослаблять их, наполовину заболеваемость может уменьшиться минимум в течение трех недель, а допустимый уровень заболеваемости - 200 случаев на 100 000 населения - может быть достигнут в течение месяца.

SPKC отмечает, что наблюдается небольшая стабилизация ситуации, но риски распространения инфекции остаются высокими. 1

На прошлой неделе было подтверждено 5344 новых случая заражения Covid-19, тогда как неделей ранее - 6096. Таким образом, на прошлой неделе в среднем было 763 случая заражения в день по сравнению с 871 случаем неделей ранее.

На прошлой неделе сделан 70 101 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила в среднем 7,6%, что на 0,9 процентного пункта меньше. Динамика количества тестов снизилась незначительно - на 2,7%, до 10 014 тестов в день.

Впервые с начала года наблюдается небольшое снижение заболеваемости в Риге, в свою очередь в регионах Латвии она снижается уже вторую неделю, за исключением Видземе, где заболеваемость продолжает расти.

Озабоченность SPKC по-прежнему вызывает тот факт, что в больницах увеличивается число пациентов с тяжелым течением болезни. В соответствии с данными Национальной службы здравоохранения, в настоящее время в тяжелом состоянии находится 101 человек из 1153 госпитализированных. За семь последних дней количество госпитализированных уменьшилось незначительно - в больницы в среднем доставлялись 107 человек в день.

SPKC напоминает, что

общественность должна сохранять бдительность в отношении распространения новых штаммов вируса в Европе и в других странах, должным образам соблюдая все меры безопасности. 1