Карантин в Литве предлагается продлить до начала марта

"С учетом всех аргументов и цифр (...) принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц - до 28 февраля", - заявила журналистам после заседания комиссии глава МВД Агне Билотайте.

Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.