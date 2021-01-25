В море нашли пропавшую трубу с терминала Бутинге

MRCC Rīga незамедлительно направил на место вызова патрульный катер P-06 Cēsis и передал информацию Службе охраны среды. На место событий также прибыл буксир TAK7, который принимал участие и в первых поисковых работах.

Из-за наступившей темноты, экипажу катера пришлось использовать камеры ночного видения, чтобы обнаружить объект. Осмотрев его, был сделан вывод, что это пропавшая труба, состоящая из нескольких частей.

Утечку нефти не констатировали.

Трубу прикрепили к TAK-7 для буксировки и в сопровождении патрульного катера его доставили в Бутинге.

Напомним, что 28 декабря 2020 года на нефтяном терминале в Бутинге (Литва) произошла утечка нефти.