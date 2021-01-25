Пн, 25.01.2021
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Планируется, что в воскресенье будет получено 2400 доз вакцины Moderna

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Планируется, что в воскресенье, 31 января, в Латвию будут доставлены еще 2400 доз вакцины от Covid-19 фармацевтической компании Moderna, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в настоящее время получено 31 425 вакцин, в том числе 30 225 вакцин Pfizer и BioNTech и 1200 вакцин Moderna.

Согласно докладу Минздрава, который на прошлой неделе рассматривался в правительстве, за три первых месяца года Латвия может получить 497 827 вакцин от Covid-19, что позволит привить 248 914 человек.

В настоящее время для использования в Европейском союзе зарегистрированы только две вакцины - Moderna и BioNTech/Pfizer. Прогнозируется, что до 29 января может быть зарегистрирована также вакцина AstraZeneca, и в этом случае в феврале Латвия могла бы получить более 120 000 доз вакцины.

С начала вакцинации в Латвии в конце декабря первую прививку от Covid-19 сделали 16 867 человек, обе - 2155 человек.

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