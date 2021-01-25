Планируется, что в воскресенье будет получено 2400 доз вакцины Moderna

Согласно данным Минздрава, в настоящее время получено 31 425 вакцин, в том числе 30 225 вакцин Pfizer и BioNTech и 1200 вакцин Moderna.

Согласно докладу Минздрава, который на прошлой неделе рассматривался в правительстве, за три первых месяца года Латвия может получить 497 827 вакцин от Covid-19, что позволит привить 248 914 человек.

В настоящее время для использования в Европейском союзе зарегистрированы только две вакцины - Moderna и BioNTech/Pfizer. Прогнозируется, что до 29 января может быть зарегистрирована также вакцина AstraZeneca, и в этом случае в феврале Латвия могла бы получить более 120 000 доз вакцины.