Акции в поддержку Навального: в Москве арестовали 30 человек, а оштрафовали - 64

Как сообщает портал "Медуза", 7 дел были заведены по части 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Все остальные дела - по различным частям статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия).
30 человек получили арест на срок от 7 до 15 суток. 64 человека были оштрафованы на сумму от 10 до 250 тысяч рублей.
Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями.
В понедельник, 25января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.