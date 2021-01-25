Акции в поддержку Навального: в Москве арестовали 30 человек, а оштрафовали - 64

На акцию протеста в поддержку Навального пришла не только молодежь. ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

После акции в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли в нескольких городах России 23 января, в суды Москвы поступило в общей сложности 448 дел об административных правонарушениях, сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.