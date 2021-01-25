Пн, 25.01.2021
Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке. Юлия Навальная из автозака
Юлия Навальная из автозака
1 мин для прочтения

Акции в поддержку Навального: в Москве арестовали 30 человек, а оштрафовали - 64

На акцию протеста в поддержку Навального пришла не только молодежь. ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

После акции в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли в нескольких городах России 23 января, в суды Москвы поступило в общей сложности 448 дел об административных правонарушениях, сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Как сообщает портал "Медуза", 7 дел были заведены по части 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Все остальные дела - по различным частям статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия).

30 человек получили арест на срок от 7 до 15 суток. 64 человека были оштрафованы на сумму от 10 до 250 тысяч рублей.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. 

В понедельник, 25января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.

Последние новости

НАВЕРХ
Back