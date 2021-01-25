Отель в Юрмале нарушает правила безопасности, позволяя посещать бассейн

Действующие в стране ограничения не разрешают посещение саун или бассейнов. Крупнейшие бассейны столицы закрыли свои двери для посетителей. Однако, по словам зрителей передачи Bez Tabu, в пятизвездочном отеле Baltic Beach Hotel & SPA можно наблюдать совсем другую картину - все желающие по-прежнему могут посещать плавательный бассейн.

"Я постоянный клиент Baltic Beach Hotel & Spa. Мне нравится отдыхать здесь с семьей. Фантастическое место! Я узнал, что во время Covid-19 здесь можно посещать все зоны отдыха с саунами и бассейнами, а также медицинские процедуры и тренажерный зал", - рассказывает посетитель отеля Эдгар.

Приехал и увидел, что там по-прежнему принимают клиентов. Мне всегда нравилось сюда приезжать, но в такое время это неприемлемо. Так мы ограничиваем распространение Covid-19? Тайно принимая клиентов?" - возмутился Эдгар.

В регистратуре SPA-центра сотрудников Bez Tabu просят назвать номер направления. Его отсутствие - не проблема, так как получить его можно в соседнем кабинете, где посетителей принимает медсестра Елена.

Елена: Сколько полных лет? Bez Tabu: 31. Елена: Что мы можем написать в качестве диагноза? Какие есть проблемы по жизни? Вы во время эпидемии ходите в бассейн, что делаете в реабилитационных целях. Так что есть что-что, что позволяет вам идти? Bez Tabu: Проблемы со спиной. Елена: Какие? Bez Tabu: Тяжело лежать, сидеть. Елена: Что вам напишем? Что было такого, что можем написать? Bez Tabu: Вывихнута плечевая зона. Пойдет? Елена: Да, растяжение мышц. Раз в неделю?

Заполненная таким образом медицинская карта пациента и является входным билетом в бассейн. Вместе с Bez Tabu в бассейне находились еще около 15 человек.

Позже председатель правления компании Илута Калниня продемонстрировала ответ от Инспекции здравоохранения, согласно которому медицинские учреждения могут продолжать свою работу. Однако здесь следует обратить внимание на то, что для посещения бассейна во время режима ЧС необходимо направление врача.

То есть работающая в зоне SPA медсестра не имеет права выдавать так называемые направления.

"У нас есть не только гостиничные услуги, а BBH Investments зарегистрирована как медицинское учреждение. Так было с самого начала. Мы рассмотрели вопрос о том, какие услуги мы можем предоставить. Медицинские услуги разрешены, косметические - запрещены.

Если у клиента нет справки от семейного врача, ее также можно получить у врача-реабилитолога или физиотерапевта, работающего в нашем отеле. В этом случае вы встречаетесь с врачом. Ее обследование потом подтверждается, когда она… Она не обследовала вас, не ставила диагноз. Вы сами поставили диагноз. Вы сказали, что есть проблемы со спиной - это повод отправить в бассейн на гидротерапию", - сказала Илута Калниня.

По мнению Минздрава, этот случай можно рассматривать как "злоумышленный обход ситуации". О случившемся следует проинформировать как Инспекцию здравоохранения, так и Государственную полицию.

Два инспектора Инспекции здравоохранения, выдавая себя за клиентов, также посетили указанный комплекс, однако указанных Bez Tabu нарушений в кабинете медсестры не обнаружили. При этом позже, при изучении документации, были выявлены недостатки, которые предприниматель должен устранить.

"В ходе изучения документации в кабинете врача выяснилось, что врач, к сожалению, неправильно заполнила медицинскую карту, есть серьезные недочеты в записях и очень слабые обоснования и показания. 76

Государственная полиция также возбудила дело и выяснит обстоятельства произошедшего.