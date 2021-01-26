Вт, 26.01.2021
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ВИДЕО ⟩ Даугавиньш обновил рекорд латвийских игроков за сезон в КХЛ

Каспар Даугавиньш ФОТО: hcvityaz.ru

Латвийский нападающий Каспар Даугавиньш забросил шайбу в матче чемпионата КХЛ между "Витязем" и "Куньлунем", установив новый рекорд для латвийских хоккеистов.

Каспар Даугавиньш забросил шайбу на 33-й минуте, набрав 45-е очко в текущем сезоне. Матч завершился победой "Витязя" со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Таким образом, 32-летний нападающий обновил латвийский рекорд КХЛ по количеству очков за сезон. Прежнее достижение принадлежало Лаурису Дарзиньшу, который набрал по 44 очка в сезонах 2010/2011 и 2018/2019, а также Микелису Редлихсу, набравшему столько же очков в сезоне 2011/2012.

Напомним, что Даугавиньш проводит свой первый сезон в составе "Витязя" после перехода из московского "Спартака". В текущем сезоне хоккеист набрал 45 (16+29) очков в 48 матчах.

Всего в КХЛ Даугавиньш провёл 448 матчей, забросил 116 шайб и отдал 172 результативные передачи при показателе полезности "+42".

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