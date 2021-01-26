ВИДЕО ⟩ Даугавиньш обновил рекорд латвийских игроков за сезон в КХЛ

Каспар Даугавиньш забросил шайбу на 33-й минуте, набрав 45-е очко в текущем сезоне. Матч завершился победой "Витязя" со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

History in the making: Kaspars Daugavins 🇱🇻 scores 45th point – the most by Latvian-born player in a single KHL regular season! pic.twitter.com/yI8Zg3d8uB — KHL (@khl_eng) January 25, 2021

Таким образом, 32-летний нападающий обновил латвийский рекорд КХЛ по количеству очков за сезон. Прежнее достижение принадлежало Лаурису Дарзиньшу, который набрал по 44 очка в сезонах 2010/2011 и 2018/2019, а также Микелису Редлихсу, набравшему столько же очков в сезоне 2011/2012.

Напомним, что Даугавиньш проводит свой первый сезон в составе "Витязя" после перехода из московского "Спартака". В текущем сезоне хоккеист набрал 45 (16+29) очков в 48 матчах.