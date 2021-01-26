За сутки в ДТП пострадали десять человек, двое из них - пешеходы
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали десять человек, в том числе два пешехода, сообщили в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали десять человек, в том числе два пешехода, сообщили в Государственной полиции.
В минувшие сутки в стране зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 354 протокола, в том числе 142 - за превышение скорости, два - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два - за агрессивное вождение.