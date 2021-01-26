Вт, 26.01.2021
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Индра Вилипсоне, чью квартиру планирует конфисковать полиция
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За сутки в ДТП пострадали десять человек, двое из них - пешеходы

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали десять человек, в том числе два пешехода, сообщили в Государственной полиции.

В минувшие сутки в стране зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 354 протокола, в том числе 142 - за превышение скорости, два - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два - за агрессивное вождение.

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