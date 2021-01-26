Вт, 26.01.2021
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В Приекульском крае пьяный водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

В Видземе пьяный мужчина без прав устроил аварию с четырьмя пострадавшими, сообщает агентство LETA.

В понедельник в 23:04 в волости Веселавас Приекульского края, на 96-м километре Видземского шоссе, мужчина, управляя автомобилем Ford, выехал на встречную полосу и вызвал столкновение с автомобилем Man с прицепом.

В результате аварии пострадали четыре человека, которые были доставлены в медучреждение.

По информации полиции, мужчина сел за руль сел в состоянии алкогольного опьянения - алкометр показал 2,26 промилле - и без каких либо водительских прав. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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