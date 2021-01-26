В Приекульском крае пьяный водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

В понедельник в 23:04 в волости Веселавас Приекульского края, на 96-м километре Видземского шоссе, мужчина, управляя автомобилем Ford, выехал на встречную полосу и вызвал столкновение с автомобилем Man с прицепом.

В результате аварии пострадали четыре человека, которые были доставлены в медучреждение.