В Приекульском крае пьяный водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
В Видземе пьяный мужчина без прав устроил аварию с четырьмя пострадавшими, сообщает агентство LETA.
В Видземе пьяный мужчина без прав устроил аварию с четырьмя пострадавшими, сообщает агентство LETA.
В понедельник в 23:04 в волости Веселавас Приекульского края, на 96-м километре Видземского шоссе, мужчина, управляя автомобилем Ford, выехал на встречную полосу и вызвал столкновение с автомобилем Man с прицепом.
В результате аварии пострадали четыре человека, которые были доставлены в медучреждение.
По информации полиции, мужчина сел за руль сел в состоянии алкогольного опьянения - алкометр показал 2,26 промилле - и без каких либо водительских прав. Точные обстоятельства ДТП выясняются.