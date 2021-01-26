Новых случаев заражения британским штаммом Covid-19 в Латвии не обнаружено

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ранее заявил, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, не отличается по степени тяжести от текущего, но более заразен.

В связи с этим Латвия, как и другие европейские страны, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января. В настоящее время по прибытии из Соединенного Королевства и ЮАР нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию, сдать тест и повторить его на девятый день.