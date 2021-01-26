Марьян Пахарь продолжит карьеру тренера в Италии
Бывший тренер сборной Латвии по футболу Марьян Пахарь возглавит итальянский клуб "Сиена". Об этом сообщает издание Gazzetta di Siena.
Бывший тренер сборной Латвии по футболу Марьян Пахарь возглавит итальянский клуб "Сиена". Об этом сообщает издание Gazzetta di Siena.
Футбольный клуб "Сиена" выступает в дивизионе Е Серии D, четвёртого по силе дивизиона Италии. Команда с 18 очками идёт на 6-м месте в таблице, отставая от лидера на 6 очков. Чтобы получить путёвку в Серию С, "Сиене" нужно закончить чемпионат на первом месте.
Отметим, что всего семь лет назад "Сиена" выступала в Серии А, но в 2013 году вылетела из высшей лиги итальянского футбола. В Серии А высшим достижением клуба является 13-е место в 2004 и 2008 годах.
Итальянские СМИ сообщают, что после последнего матча "Сиены" с "Трастевере" (2:3) тренеры Стефано Аргилли и Джил Вория присоединились к молодёжной команде, а их место займут Пахарь и Владимир Газзаев (сын экс-тренера сборной России и московского ЦСКА Валерия Газзаева).
Sport24 сообщает, что исполнять обязанности главного тренера будет Марьян Пахарь, Газзаев же будет рядом с ним на тренировках, пока его не зарегистрируют в федерации.
По неофициальной информации, Пахарь прибыл в Италию некоторое время назад и успел побывать на последней игре "Сиены" и даже провести первую тренировку. Ожидается, что в ближайшее время Пахарь будет представлен местным журналистам в качестве наставника "Сиены".
Интерес к тренерам с постсоветского пространства объясняется новым владельцем "Сиены", которым стал армянский спортивный холдинг "Ноа". Помимо "Сиены" компания в январе приобрела права даугавпилсского клуба "Локомотив", который перебазируется в Юрмалу и будет называться "Ноа Юрмала".
Марьян Пахарь после завершения карьеры игрока начал тренерскую карьеру. 44-летний специалист возглавлял рижский "Сконто", молодёжную сборную Латвии (U-21), национальную сборную Латвии и футбольный клуб "Елгава".