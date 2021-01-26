Марьян Пахарь продолжит карьеру тренера в Италии

Футбольный клуб "Сиена" выступает в дивизионе Е Серии D, четвёртого по силе дивизиона Италии. Команда с 18 очками идёт на 6-м месте в таблице, отставая от лидера на 6 очков. Чтобы получить путёвку в Серию С, "Сиене" нужно закончить чемпионат на первом месте.

Отметим, что всего семь лет назад "Сиена" выступала в Серии А, но в 2013 году вылетела из высшей лиги итальянского футбола. В Серии А высшим достижением клуба является 13-е место в 2004 и 2008 годах.

Итальянские СМИ сообщают, что после последнего матча "Сиены" с "Трастевере" (2:3) тренеры Стефано Аргилли и Джил Вория присоединились к молодёжной команде, а их место займут Пахарь и Владимир Газзаев (сын экс-тренера сборной России и московского ЦСКА Валерия Газзаева).

Sport24 сообщает, что исполнять обязанности главного тренера будет Марьян Пахарь, Газзаев же будет рядом с ним на тренировках, пока его не зарегистрируют в федерации.

По неофициальной информации, Пахарь прибыл в Италию некоторое время назад и успел побывать на последней игре "Сиены" и даже провести первую тренировку. Ожидается, что в ближайшее время Пахарь будет представлен местным журналистам в качестве наставника "Сиены".

Интерес к тренерам с постсоветского пространства объясняется новым владельцем "Сиены", которым стал армянский спортивный холдинг "Ноа". Помимо "Сиены" компания в январе приобрела права даугавпилсского клуба "Локомотив", который перебазируется в Юрмалу и будет называться "Ноа Юрмала".