Латвия - среди лидеров ЕС по объемам тестирования на Covid-19

По данным Национальной службы здравоохранения, на прошлой неделе проводилось в среднем 12 234 теста на Covid-19 в день, что на 0,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

В 4046 случаях тесты на Covid-19 проводились в связи с симптомами заболевания по направлению семейного врача или специалиста, в 888 случаях - по направлению работодателя.

На прошлой неделе было сделано 5266 тестов бессимптомным людям по слюне, что на 7% больше. Количество тестов, полученных из больниц, увеличилось на 25% - до 2034.

В выходные сделано 4704 теста, что на 6% меньше. Образцы для исследований в основном поступали из больниц.

Среди стран ЕС Латвия занимает шестое место по количеству тестов на 100 000 жителей - 3752 теста. Еще более активно тестируют Дания, Австрия, Люксембург, Кипр и Мальта, а Литва и Эстония занимают 15-е и 16-е места. 1