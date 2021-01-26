Пресс-конференция: что решили правительство и Совет по кризисному управлению

Видео: пресс-конференция после совместного заседания правительства и Совета по кризисному управлению

В пресс-конференции принимают участие:

• Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

• Министр здравоохранения Даниэль Павлютс;

• Министр благосостояния Рамона Петравича;

• Министр финансов Янис Рейрс;

• директор департамента инфекционных болезней и профилактики SPKC Юрий Перевощиков.

Павлютс: возвращения к нормальной жизни стоит ждать не скорее, чем через полгода

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил журналистам, что в ближайшие шесть месяцев будет невозможно вернуться к нормальной жизни, так как необходимо будет увидеть радикальное снижение заболеваемости Covid-19 и обеспечить широкую доступность вакцин.

Он объяснил, среди прочего, что, если скорость снижения будет такой же, как в предыдущие две недели, цель, поставленная эпидемиологами - 200 случаев на 100 000 населения - могла бы быть достигнута примерно за месяц. Как сообщалось ранее, при достижении двухнедельного кумулятивного числа случаев в 200 случаев на 100 000 населения, может ослабить ограничения.

Однако "мы не сможем вернуться к нормальной жизни по крайней мере в течение следующих шести месяцев", - сказал министр, добавив, что предварительным условием для этого было радикальное снижение заболеваемости, которое будет идти рука об руку с доступностью массовых вакцины для населения Латвии.

Кариньш: распространение нового штамма Covid-19 призывает быть особо бдительными

"Распространение нового типа Covid-19 делает нас особенно бдительными", - подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник, 26 января, после заседания правительства.

Премьер-министр признал, что в настоящее время широкое распространение Covid-19 в Латвии остановлено, однако еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться значительного снижения заболеваемости Covid-19.

При этом премьер-министр отметил, что в мире, в том числе в Латвии, уже выявлен еще более заразный и опасный тип коронавируса.

"Нам нужно быть особенно бдительными и соблюдать все эпидемиологические меры предосторожности. Если люди думали, что пришло время куда-то поехать, я рекомендую этого не делать, особенно с учетом рисков, связанных с новым штаммом вируса", - сказал премьер.

Агентство LETA уже сообщало, что на данный момент в Латвии выявлено пять случаев заражения Covid-19 британского типа.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ранее подчеркивал, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, не отличается по степени тяжести от текущего, но имеет более высокую степень заражения, что означает, что новый тип Covid -19 не опаснее старого.

Доказано, что новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 образуется в результате различных мутаций, ранее заявляла представитель SPKC Илзе Арая. Результаты нескольких исследований показывают, что этот вариант коронавируса характеризуется более быстрым распространением - до 70% по сравнению с ранее циркулирующими штаммами SARS-CoV-2.

Минздрав на заседании представил информацию об актуальной эпидемиологической ситуации, объемах тестирования, ситуации в больницах и практиках семейных врачей.