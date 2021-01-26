За сутки в больницы поступили 127 пациентов с Covid-19. Так много не было несколько недель

Несмотря на то, что общее число помещенных в больницы людей снизилось, количество госпитализированных в понедельник было самым большим за прошедшие две недели.

Из всех госпитализированных 972 человека находятся в состоянии средней тяжести, что на 80 пациентов меньше, чем в понедельник.

В свою очередь число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 105, что является на данный момент наибольшим количеством таких пациентов в больницах.

Из больниц за сутки были выписаны 179 пациентов, в том числе десять перевезены, а Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что еще 12 человек скончались.

С момента появления Covid-19 больницы в Латвии покинул 5741 заразившийся этим вирусом человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 693 новых случая Covid-19, скончались 12 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 90 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 61 924 человек, скончались 1126 человек, что составляет 1,81% всех инфицированных.

В понедельник было сделано 12 552 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%.