Rail Baltica: планирование региональных станций начнется уже в этом году

В компании отметили, что 2020 год стал началом строительных работ Rail Baltica во всех странах Балтии. 17 ноября 2020 года начались строительные работы на одной из двух международных станций Rail Baltica на территории Латвии - Центральном вокзале Риги.

Близится к завершению первый строительный проект в Эстонии - путепровод на Таллинской окружной дороге. В 2021 году в Эстонии будет построено еще нескольких объектов дорожной инфраструктуры. В Литве ведутся строительные работы по реконструкции Каунасской окружной дороги.

Проектирование строительства главной трассы Rail Baltica в Эстонии и Латвии также осуществляется на всем ее протяжении, а в Литве в два этапа - от Каунаса до литовско-польской границы и от Каунаса до Вильнюса.

Литва является первой страной, объявившей конкурсы на строительство главной трассы Rail Baltica, отметили в RB Rail. Государство выкупило всю необходимую землю на участке от Каунаса до литовско-латвийской границы. В Эстонии отчуждено 12% земли, необходимой для проекта, а в Латвии в первую очередь будет отчуждена земля для строительства двух станций - на Рижском центральном вокзале и в аэропорту, рассказал региональный руководитель RB Rail Гирт Браманс.

В Латвии завершился международный конкурс на строительство пассажирского вокзала, виадука и железной дороги Rail Baltica в международном аэропорту Rīga и определен победитель. Строительные работы начнутся в первой половине 2021 года и будут выполняться объединением компаний B.S.L. Infra, в которое входят австрийская компания Swietelsky AG и латвийские строительные компании Binders и LNK Industries.