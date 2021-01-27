Американская теннисистка за месяц потеряла сразу трёх членов семьи

В середине января Слоан Стивен в своём Instagram сообщила, что недавно она похоронила своб тётю, а спустя несколько недель и бабушку.

"Совсем недавно мы похоронили мою тётю, а спустя несколько недель и бабушку. Они обе помогли мне стать той женщиной, которой я являюсь, дали мне силы и веру, благодаря которым я держусь, встречая этот год без них. Бабушка и тётя Анна, я знаю, что услышу ваши голоса, когда буду молиться. Вы всегда со мной. Я люблю вас. Покойтесь с миром", - написала Стивенс в своём Instagram.

Бабушку Слоан Стивенс звали Глория Смит, и она не дожила всего пару месяцев до своего 90-летия.

К сожалению, на этом семейная трагедия 27-летней теннисистки не закончилась. Несколько дней после этого поста Стивенс сообщила о смерти дедушки.

"Мой дедушка ушёл к Богу и любви всей своей жизни. Его сердце просто не выдержало такой потери. Мне всегда хотелось, чтобы они с бабушкой мной гордились. К счастью, они увидели, как воплощаются в жизнь мои теннисные мечты. Путь они покоятся с миром", - написала Слоан на своей странице.

Ноэль и Глория Смит прожили вместе 56 лет. В своём Instagram Слоан Стивенс разместила видео, где она вместе с мамой стоит в подтрибунном помещении на турнире US Open-2017, обнимает свой трофей и разговаривает по телефону с дедушкой. "Я горжусь тобой, ты исполнила свою мечту", - говорит ей дедушка, а Слоан плачет.

Всё это Стивенс вынуждена переживать в одиночестве, поскольку в данный момент она находится в Мельбурне на строжайшем карантине перед Australian Open, основная сетка которого стартует 8 февраля.