Американская теннисистка за месяц потеряла сразу трёх членов семьи
В жизни американской теннисистки Слоан Стивенс произошла настоящая трагедия - в течение месяца американка потеряла сразу трёх членов семьи.
В жизни американской теннисистки Слоан Стивенс произошла настоящая трагедия - в течение месяца американка потеряла сразу трёх членов семьи.
В середине января Слоан Стивен в своём Instagram сообщила, что недавно она похоронила своб тётю, а спустя несколько недель и бабушку.
"Совсем недавно мы похоронили мою тётю, а спустя несколько недель и бабушку. Они обе помогли мне стать той женщиной, которой я являюсь, дали мне силы и веру, благодаря которым я держусь, встречая этот год без них. Бабушка и тётя Анна, я знаю, что услышу ваши голоса, когда буду молиться. Вы всегда со мной. Я люблю вас. Покойтесь с миром", - написала Стивенс в своём Instagram.
Бабушку Слоан Стивенс звали Глория Смит, и она не дожила всего пару месяцев до своего 90-летия.
К сожалению, на этом семейная трагедия 27-летней теннисистки не закончилась. Несколько дней после этого поста Стивенс сообщила о смерти дедушки.
"Мой дедушка ушёл к Богу и любви всей своей жизни. Его сердце просто не выдержало такой потери. Мне всегда хотелось, чтобы они с бабушкой мной гордились. К счастью, они увидели, как воплощаются в жизнь мои теннисные мечты. Путь они покоятся с миром", - написала Слоан на своей странице.
Ноэль и Глория Смит прожили вместе 56 лет. В своём Instagram Слоан Стивенс разместила видео, где она вместе с мамой стоит в подтрибунном помещении на турнире US Open-2017, обнимает свой трофей и разговаривает по телефону с дедушкой. "Я горжусь тобой, ты исполнила свою мечту", - говорит ей дедушка, а Слоан плачет.
Всё это Стивенс вынуждена переживать в одиночестве, поскольку в данный момент она находится в Мельбурне на строжайшем карантине перед Australian Open, основная сетка которого стартует 8 февраля.
За время своей карьеры Слоан Стивенс выиграла шесть титулов, главный из которых - US Open в 2017 году. В 2018 году американка стала финалисткой "Ролан Гаррос", а в данный момент она занимает 40-е место в мировом рейтинге WTA.