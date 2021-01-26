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Юлия Навальная из автозака
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  • Идем на поправку? В Латвии за две недели сократилась доля положительных тестов на Covid-19
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Идем на поправку? В Латвии за две недели сократилась доля положительных тестов на Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/LETA/AFP/Scanpix/Reuters/AP

За последние две недели доля положительных результатов тестов на Covid-19 в общем числе снизилась с 8,5% до 7,6%, свидетельствую данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), поданные на совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению.

С начала ноября доля положительных результатов продолжала расти и в конце прошлого года достигла 8,4%.

Суточное количество тестов уменьшилось на 2,7% - в настоящее время это в среднем 10 014 тестов в день.

По данным SPKC, индекс репродукции Covid-19 снизился до 0,91. Это означает, что теоретически 100 больных Covid-19 в настоящее время заражают 91 человека. Количество госпитализированных пациентов уменьшилось на 7,3%, и в настоящее время в среднем госпитализируются 107 пациентов в день.

Если анализировать ситуацию по краям, самая высокая 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 тыс. жителей в настоящее время наблюдается в Акнистском крае - 4087,3 случая. В Апском крае этот показатель составляет 2484,5 случая, в Энгурском - 2470,5, в Прейльском - 2087,5, в Ропажском - 2062,9, в Резекне - 1810,7, в Илукстском - 1637,6, в Лубанском - 1629,4, в Екабпилсе - 1628,1. В других самоуправлениях Латвии заболеваемость ниже 1500 случаев на 100 тыс. жителей.

По прогнозам SPKC, ситуация в Латвии будет развиваться аналогично развитию событий в Великобритании, где после появления нового штамма Covid-19 эпидемиологические показатели резко выросли. Согласно этому прогнозу,

в начале марта в Латвии может наблюдаться значительный рост количества госпитализированных пациентов.

 

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