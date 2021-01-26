Вт, 26.01.2021
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Кариньш: сейчас нельзя говорить о значительных послаблениях после 7 февраля

Кришьянис Кариньш ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сейчас нельзя говорить о значительном ослаблении ограничений, введенных в связи с распространением Covid-19 после 7 февраля, - признался журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник, 26 января, на пресс-конференции после совместного заседания правительства и Совета по антикризисному управлению.

В связи с ограничением распространения Covid-19 в Латвии до 7 февраля объявлен режим чрезвычайной ситуации, во время которого введен ряд ограничений.

Кариньш признал, что ситуация после 7 февраля еще будет обсуждаться, однако о смягчении ограничений говорить рано.

"Если мы сможем объединиться, чтобы снизить заболеваемость, то прогнозы показывают, что в конце февраля или начале марта мы сможем достичь цифры, при которой можно будет подумать об облегчении ограничений", - пояснил Кариньш, добавив, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет думать о облегчении ограничений после 7 февраля.

По словам премьер-министра, Латвия находится на правильном пути в борьбе с Covid-19, но его еще предстоит пройти. "То, что мы делаем сейчас, - это правильное направление, потому что показатели заболеваемости не увеличиваются, а уменьшаются", - подчеркнул Кариньш.

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