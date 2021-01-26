Кариньш: сейчас нельзя говорить о значительных послаблениях после 7 февраля

В связи с ограничением распространения Covid-19 в Латвии до 7 февраля объявлен режим чрезвычайной ситуации, во время которого введен ряд ограничений.

Кариньш признал, что ситуация после 7 февраля еще будет обсуждаться, однако о смягчении ограничений говорить рано.

"Если мы сможем объединиться, чтобы снизить заболеваемость, то прогнозы показывают, что в конце февраля или начале марта мы сможем достичь цифры, при которой можно будет подумать об облегчении ограничений", - пояснил Кариньш, добавив, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет думать о облегчении ограничений после 7 февраля.