"Система должна быть логичнее": Пабрикс предлагает обсудить изменения в системе ограничений

Министр считает, что с пандемией можно успешно бороться, если будут приняты простые и понятные общественности ограничения.

"Мы должны оставить ограничения, которые тесно связаны со способностью реально снизить пандемию в стране и те из существующих ограничений, которые действительно эффективны", - подчеркнул министр.

Пабрикс, например, считает, что запрет на покупку книг не способствует ограничению Covid-19. Точно так же запрет на продажу определенных товаров имеет противоположный эффект, когда люди находятся в магазинах дольше, выясняя, что можно, а что нельзя покупать.

"Я считаю, что индустрия красоты может работать со строгими алгоритмами ограничения инфекции. Я также считаю, что ученики, которым в этом году предстоят экзамены, должны иметь возможность очно консультироваться с учителями. В то же время я по-прежнему поддерживаю ограничения на собрания людей, ношение масок и так далее", - подчеркнул министр.

По его словам, в настоящее время в Латвии очень важна коммуникация и сотрудничество с обществом.