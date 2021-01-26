"Дворец Путина" принадлежит бизнесмену, заявляют в Кремле

На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный находящимся в заключении лидером оппозиции Алексеем Навальным, выпустил фильм под названием "Дворец для Путина. История самой большой взятки", в котором утверждается, что президент России построил для себя в Гелинджике неуместно роскошный дворец площадью 17000 квадратных метров, который стоит дороже 100 миллиардов рублей (больше миллиарда евро).

Навальный утверждает, что замок, как взятка, был подарен Путину предпринимателями.

На данный момент этот фильм в сети собрал больше 90 миллионов просмотров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что владелец замка "явно бизнесмен".

"Этот объект прямо или косвенно принадлежит одному или нескольким предпринимателям", - сказал Песков журналистам. "Но Кремль не имеет права раскрывать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать. Это было бы неправильно".