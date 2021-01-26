СМИ: Латвия может остаться без чемпионата мира по хоккею

Источник сообщает, что на этой неделе ожидается Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF), где будет принято решение о месте проведения чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что есть три варианта развития ситуации - чемпионат мира полностью пройдёт в Латвии; турнир совместно организуют Латвия и Словакия; чемпионат мира вместе примут Латвия и Дания.

Sportacentrs.com со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию сообщает о четвёртом возможном варианте - все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в столице Словакии Братиславе. По данным портала, этот вариант активно поддерживает президент IIHF Рене Фазель.

Ожидается, что окончательное решение будет принято на ближайшем Совете IIHF, который запланирован на 27 января.