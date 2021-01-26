СМИ: Латвия может остаться без чемпионата мира по хоккею
По данным портала Sportacentrs.com, чемпионат мира по хоккею-2021 может полностью пройти в Словакии.
По данным портала Sportacentrs.com, чемпионат мира по хоккею-2021 может полностью пройти в Словакии.
Источник сообщает, что на этой неделе ожидается Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF), где будет принято решение о месте проведения чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что есть три варианта развития ситуации - чемпионат мира полностью пройдёт в Латвии; турнир совместно организуют Латвия и Словакия; чемпионат мира вместе примут Латвия и Дания.
Sportacentrs.com со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию сообщает о четвёртом возможном варианте - все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в столице Словакии Братиславе. По данным портала, этот вариант активно поддерживает президент IIHF Рене Фазель.
Ожидается, что окончательное решение будет принято на ближайшем Совете IIHF, который запланирован на 27 января.
Напомним, ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня, однако на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента Совет IIHF решил не проводить турнир в Минске.