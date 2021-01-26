Вт, 26.01.2021
Леха, выходи! протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
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Фото ⟩ Иностранец открыл стрельбу на Таллиннском автовокзале

Сегодня, 26 января, около 9 часов утра в полицию сообщили о мужчине, который стрелял из похожего на оружие предмета на Таллиннском автовокзале, сообщает Rus.Postimees. Полицейские задержали этого мужчину, никто не пострадал.

Патруль Кесклиннаского отделения полиции получил вызов высшего приоритета на автобусный вокзал. 32-летний мужчина попытался зайти в автобус с собакой без намордника, после чего достал из рюкзака стартовый пистолет и выстрелил в асфальт.

"Через семь минут после получения вызова мы задержали рядом с автовокзалом 32-летнего гражданина Швеции в качестве подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка. Мужчина при задержании не оказал сопротивления. Его собаку отправили в приют", – рассказал руководитель смены патрульных полицейских Кесклиннаского отделения полиции Кейто Сеппо. 

"Такое поведение, когда кто-то в многолюдном общественном месте размахивает оружием или похожими на него предметами, а тем более целится в людей или стреляет, абсолютно недопустимо, так как вызывает обоснованный страх у окружающих, - сказал Сеппо. - С расстояния трудно определить, настоящее ли оружие в руках нарушителя, поэтому такие случаи могут закончится и трагически для самого нарушителя, поскольку полицейские имеют право применить для устранения опасности огнестрельное оружие".

Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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