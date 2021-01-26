Фото ⟩ Иностранец открыл стрельбу на Таллиннском автовокзале

Патруль Кесклиннаского отделения полиции получил вызов высшего приоритета на автобусный вокзал. 32-летний мужчина попытался зайти в автобус с собакой без намордника, после чего достал из рюкзака стартовый пистолет и выстрелил в асфальт.

"Через семь минут после получения вызова мы задержали рядом с автовокзалом 32-летнего гражданина Швеции в качестве подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка. Мужчина при задержании не оказал сопротивления. Его собаку отправили в приют", – рассказал руководитель смены патрульных полицейских Кесклиннаского отделения полиции Кейто Сеппо.

"Такое поведение, когда кто-то в многолюдном общественном месте размахивает оружием или похожими на него предметами, а тем более целится в людей или стреляет, абсолютно недопустимо, так как вызывает обоснованный страх у окружающих, - сказал Сеппо. - С расстояния трудно определить, настоящее ли оружие в руках нарушителя, поэтому такие случаи могут закончится и трагически для самого нарушителя, поскольку полицейские имеют право применить для устранения опасности огнестрельное оружие".