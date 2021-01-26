Закрытие мусоропроводов в Риге: Омбудсмен поручил провести проверку

Как сообщил LETA автор инициативы Олег Задорецкис, омбудсмен сослался на свое заявление, в котором упоминается возможное нарушение прав человека, а именно несоблюдение обязательных правил Рижской думы "Об обращении с бытовыми отходами в Риге".

В ответном письме, полученном Задорецкисом, говорится, что в соответствии с Законом, основные функции омбудсмена заключаются, среди прочего, в содействии защите прав человека и в вопросах, связанных с соблюдением прав человека и принципа качественного управления, раскрыть недостатки в законодательных актах и устранить их. После рассмотрения заявления лица омбудсмен может возбудить проверку, если это соответствует функциям и задачам омбудсмена и есть возможность решить вопрос, указанный этим лицом.

В связи с тем, что было упомянуто в заявлении Задорецкого, омбудсмен принял решение о возбуждении проверки.

В ответном письме Задорецкому указано, что дело о проверке будет рассмотрено в течение трех месяцев. Если дело является сложным или по другим объективным причинам соблюдение этого срока невозможно, омбудсмен может продлить его на срок, не превышающий двух лет с даты начала рассмотрения дела, уведомив об этом заявителя и указав причины.

Как сообщалось, в конце прошлого года на портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей о возможности для управляющих домов в Риге самим принимать решение о будущем использовании мусоропроводов. Задорецкиса указали как представителя инициативы.

Инициатива выражает желание внести поправки в обязательное постановление Рижской думы "Об обращении с бытовыми отходами в Риге", позволяющее управляющим домами в Риге самим решать вопрос о дальнейшем использовании мусоропроводов.

В соответствии с указанными выше событиями, домовладелец многоквартирного дома обязуется совместно с собственниками квартирного имущества закрыть мусоропроводы до 1 января 2021 года за свой счет, обеспечив установку мусорных контейнеров. Следовательно, все мусоропроводы в Риге должны были быть закрыты до 1 января 2021 года.