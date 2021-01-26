В Латвии идет медленное, но стабильное снижение заболеваемости Covid-19. Эксперт дал прогноз

Именно потому, что снижение заболеваемости происходит медленно, эпидемиологам было несложно предсказать, что при таких темпах заболеваемость может опуститься до уровня в 200 случаев на 100 тыс. жителей примерно через месяц, что, в свою очередь, позволит правительству пересмотреть существующие ограничения.

Объясняя эту цифру, Перевощиков отметил, что она означает в среднем 270 выявленных случаев Covid-19 в день.

По прогнозам эпидемиолога, если текущая тенденция к снижению количества заражений на 10-12 случаев в день сохранится, то рубеж в 200 случаев на 100 тыс. человек может быть достигнут с 23 по 28 февраля. В то же время он добавил, что это достаточно оптимистичный сценарий.