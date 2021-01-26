Вт, 26.01.2021
Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке. Юлия Навальная из автозака
Юлия Навальная из автозака
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Продолжаются суды над участниками акций в поддержку Навального

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В России продолжаются суды над участниками субботних акций протеста в поддержку Алексея Навального. В Москве задержали двоих по обвинениям в нападении на полицейских
  • В Кремле сегодня заявили, что "Дворцом Путина" владеют бизнесмены. Но их имена называть некорректно. Объект охраняет ФСО, но президент утверждает, что дворец не его
  • Александр Лукашенко провел кадровые перестановки и сравнил протесты в России и в Беларуси. В стране были задержаны более 33 тысяч человек c начала акций. В тюрьмах – сотни политзаключенных
  • Белорусские власти создали специальный лагерь для протестующих. Свидетельства очевидцев

В Москве задержаны двое участников акции "Свободу Навальному". Как сообщает Следственный комитет, их подозревают в применении насилия к полицейским. Одного из них обвиняют в том, что он нанес сотруднику "удары в область головы", второго - в наезде на полицейского на автомобиле. Суд оштрафовал псковского депутата Льва Шлосберга на 20 тысяч рублей (около 220 евро). Поводом стало предложение Шлосберга митингующим пройти на территорию гайд-парка - акции там разрешены без согласования с властями, но суд посчитал поход туда отдельным несанкционированным мероприятием.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 26.01.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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