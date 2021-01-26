Продолжаются суды над участниками акций в поддержку Навального
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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В Москве задержаны двое участников акции "Свободу Навальному". Как сообщает Следственный комитет, их подозревают в применении насилия к полицейским. Одного из них обвиняют в том, что он нанес сотруднику "удары в область головы", второго - в наезде на полицейского на автомобиле. Суд оштрафовал псковского депутата Льва Шлосберга на 20 тысяч рублей (около 220 евро). Поводом стало предложение Шлосберга митингующим пройти на территорию гайд-парка - акции там разрешены без согласования с властями, но суд посчитал поход туда отдельным несанкционированным мероприятием.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 26.01.2021
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