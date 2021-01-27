Главным тренером "Челси" стал Томас Тухель

Контракт 47-летнего Тухеля с "Челси" заключён сроком на 18 месяцев, до конца сезона-2021/22, с возможностью продления.

Тухель сменил на посту главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, который был отправлен в отставку накануне. Ранее сообщалось, что в приглашении Томаса Тухеля был заинтересован владелец "синих" Роман Абрамович. Тухель уже провёл свою первую тренировку с лондонской командой в новой должности.

Томас Тухель стал первым немецким специалистом в истории, который возглавил Челси и четырнадцатым, который возглавил "Челси" за то время, которое Роман Абрамович владеет клубом (с 2003 года).

Последние два года Тухель возглавлял "ПСЖ", с которым выиграл два чемпионата, Кубок, два Суперкубка Франции и Кубок лиги. В прошлом сезоне парижане под его руководством дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии" (0:1).

До этого Тухель работал с молодёжными командами "Штутгарта", "Аугсбурга" и "Майнца". С 2009-го по 2014 год он возглавлял основную команду "Майнца", а с 2015-го по 2017-й - дортмундскую "Боруссию".