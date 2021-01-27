Главным тренером "Челси" стал Томас Тухель
Новым главным тренером футбольного клуба "Челси" назначен немецкий специалист Томас Тухель, сообщает официальный сайт "синих".
Новым главным тренером футбольного клуба "Челси" назначен немецкий специалист Томас Тухель, сообщает официальный сайт "синих".
Контракт 47-летнего Тухеля с "Челси" заключён сроком на 18 месяцев, до конца сезона-2021/22, с возможностью продления.
Тухель сменил на посту главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, который был отправлен в отставку накануне. Ранее сообщалось, что в приглашении Томаса Тухеля был заинтересован владелец "синих" Роман Абрамович. Тухель уже провёл свою первую тренировку с лондонской командой в новой должности.
Последние два года Тухель возглавлял "ПСЖ", с которым выиграл два чемпионата, Кубок, два Суперкубка Франции и Кубок лиги. В прошлом сезоне парижане под его руководством дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии" (0:1).
До этого Тухель работал с молодёжными командами "Штутгарта", "Аугсбурга" и "Майнца". С 2009-го по 2014 год он возглавлял основную команду "Майнца", а с 2015-го по 2017-й - дортмундскую "Боруссию".
В данный момент "Челси" после 19 матчей имеет в своём активе 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги (АПЛ).